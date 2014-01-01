عشرات التطبيقات على غوغل بلاي تستهلك بطارية هاتفك

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية قائمة بأكثر من مئة تطبيق شهير تقوم بامتصاص طاقة بطارية هواتف أندرويد من خلال الإعلانات.

وتختفي هذه الإعلانات الخبيثة في تطبيقات الألعاب والكاميرات القابلة للتنزيل مجانا، وجميعها متاحة عبر متجر غوغل الرسمي.

وثبتت التطبيقات على ملايين الأجهزة ومنها ثمانية تطبيقات تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين مرة.

احتوت التطبيقات على "برامج إعلانات مخفية" من شأنها إطلاق إعلانات من المستحيل إلغاؤها، وإعلانات مخفية تتواجد في خلفية جهازك.

يمكن لهذه الإعلانات الخفية الخبيثة أن تمحو ذاكرة هاتفك وتقلص عمر البطارية، في حين يكسب المحتالون الذين قاموا بإنشائها أموالا.

"مع زيادة الإنفاق على الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة عاما بعد عام، سيستمر مجرمو الإنترنت في محاولة الربح بشكل غير مشروع عبر البرامج الإعلانية التي تنتشر بشكل متزايد"، وفقًا للتحقيق الذي أجرته شركة ترند ميكرو، وهي شركة كبرى للأمن الإلكتروني.

وحذفت غوغل الأغلبية العظمى من التطبيقات من متجر غوغل بلاي، ومع ذلك، فقد تكون بعض هذه التطبيقات مثبتة على جهازك ويجب حذفها على الفور.

ويستخدم المحتالون برامج الإعلانات لكسب المال على نفقتك الخاصة، ففي كل مرة تشاهد فيها إعلانا، سيكسب المحتالون المال.

لذلك يقوم المحتالون بإنشاء إعلانات يصعب إغلاقها أو يستحيل إيقافها حيث تنشئ إعلانات مخفية يتم عرضها في الخلفية على هاتفك ، مما يكسبهم أموالا رغم أن المستخدم لا يرى هذه الإعلانات أبدا.

ويمكن أن يكون هذا استنزافًا كبيرا لموارد هاتفك مثل طاقة المعالجة والذاكرة وعمر البطارية.

وحذرت ترند ميكرو من أنه "سيتم استهلاك بطارية الجهاز المصاب والذاكرة أيضا مع استمرار ظهور الإعلانات في الخلفية".

حتى أن بعض التطبيقات تخفي أيقوناتها عن المستخدمين، مما يجعل من الصعب تحديد موقعها وحذفها.

وتسبب أحد هذه التطبيقات الخبيثة بشكل خاص في ظهور إعلان كل خمس دقائق، مما سبب الإزعاج للمستخدمين.

وشرحت تريند مايكرو بأنه "حتى عندما لا يعمل التطبيق، فإن الإعلانات لا يمكن إغلاقها على الفور".

وقالت "عندما يحاول المستخدم إغلاق أحد الإعلانات التي ظهرت بسرعة عن طريق النقر فوق زر "السابق"، فستظهر دعوة إلى القيام بإجراء ما بدل الخروج من الإعلان".

وأضافت أن "هذا يضيف إلى إيرادات إعلانات الجوال عبر الإنترنت وإلى إزعاج المستخدم، ولن يظهر زر إغلاق الإعلان إلا بعد انقضاء عدد محدد من الثواني".

كيف تحذف التطبيقات

ولحذف هذه التطبيقات على المستخدم اتباع الإجراء التالي:

افتح قائمة "الإعدادات" وانتقل إلى "التطبيقات"

اضغط على التطبيق الذي تريد إزالته

ثم انقر فوق "إلغاء التثبيت".

قائمة بأشهر التطبيقات

وتشمل القائمة تطبيقات للكاميرا وتحرير الصور وألعاب ومشغلات الموسيقى والفيديو، وهذه بعضها:

Magic Camera

- Frog Crush

- One Line Stroke

- Toy Smash

- Blur Master

- Selfie Camera

- Beauty Camera

- Jelly Crush

- Toy Blast

- Hi Music Play

- Soon Camera

- Easy Camera

- Easy Camera Pro

- Connect Smas

- Pixel Blur

- Draw 1 Line

- Date Stamp Camera

- [Draw 1 Line

- PIC Eraser

- Video Player

- PIC Eraser