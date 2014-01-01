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الصين ستقود شحنات الهواتف الذكية "5 جي" في العالم

الأحد 07 يوليو 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ستقود شحنات الهواتف الذكية "5 جي" في العالم


وكالات / سما /

أظهر تقرير صناعي أن الصين تتوقع قيادة شحنات الهواتف الذكية بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات (5 جي) في عام 2023.

وقالت شركة "كاناليس" المحللة في سوق التكنولوجيا العالمية في تقرير صدر مؤخرا، إنه سيتم توصيل حوالي 800 مليون هاتف ذكي من "5 جي" في عام 2023 على نحو عالمي، بينما يمثل البر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو 34 بالمائة من إجمالي الشحنات.

وتوقعت الشركة المذكورة أنه في عام 2020، سيكون 17.5 بالمائة من الهواتف الذكية التي يتم شحنها في الصين بتقنية "5 جي"، فيما سترتفع هذه النسبة بشكل حاد إلى 62.7 بالمائة في عام 2023.

وأشار مو جيا المحلل في الشركة إلى أن استثمارات المشغلين الصينيين في "5 جي" ستصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي هذا العام، مضيفا أنه سيتم بناء ما بين 70 ألفا إلى 90 ألف محطة أساسية في جميع أنحاء البلاد.

وتابعت الشركة أن المبادرات الحكومية لتسريع تطوير "5 جي" تعد محركا قويا وفعالا لتنفيذ أسرع في بعض الأسواق، مثل الصين.

كما لفتت الشركة إلى أن الصين تعد أيضا موطنا لكثير من موردي أجهزة "5 جي" الرئيسيين وبائعي الهواتف الذكية، الذين سيكونون مسؤولين عن دفعة تسويقية قوية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت الشركة أن النشر الكامل لـ"5 جي" سيستغرق وقتا أطول وسيكون أكثر تعقيدًا بالمقارنة مع الجيل السابق لتحقيق فوائد "5 جي"، بالإضافة إلى تعزيز إنترنت النطاق العريض المحمول.

#5 جي #الهواتف

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