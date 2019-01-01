انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي خدمات البريج

غزة / سما /

كشف نادي خدمات البريج بالمنطقة الوسطى, عن أسماء أعضاء مجلس إدارته الجديد خلال الدورة الانتخابية 2019-2023.

وأكد النادي انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية, ويضم عدنان عيسى، ومحمد حماد، وجمال الهندي، وإسماعيل أبو شمالة، ومحمد نور، وأحمد حسين، وعبد المعطي أبو غرقود.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الجديد اجتماعا مهما في مقره الأحد, لتوزيع المناصب الإدارية على أعضائه المنتخبين.

يشار إلى أن نادي خدمات البريج يعدّ أحد أعرق الأندية في المنطقة الوسطى, ويملك الكثير من الألقاب في لعبتي كرة السلة واليد على وجه الخصوص.