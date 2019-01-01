  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي خدمات البريج

الأحد 07 يوليو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي خدمات البريج


غزة / سما /

كشف نادي خدمات البريج بالمنطقة الوسطى, عن أسماء أعضاء مجلس إدارته الجديد خلال الدورة الانتخابية 2019-2023.

وأكد النادي انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية, ويضم عدنان عيسى، ومحمد حماد، وجمال الهندي، وإسماعيل أبو شمالة، ومحمد نور، وأحمد حسين، وعبد المعطي أبو غرقود.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الجديد اجتماعا مهما في مقره الأحد, لتوزيع المناصب الإدارية على أعضائه المنتخبين.

يشار إلى أن نادي خدمات البريج يعدّ أحد أعرق الأندية في المنطقة الوسطى, ويملك الكثير من الألقاب في لعبتي كرة السلة واليد على وجه الخصوص.

#خدمات البريج

الأكثر قراءة اليوم

القسام يوضح بشأن اسير اسرائيلي محتجز لديها بغزة

قيادي فلسطيني يوضح حقيقة تقديم الاحتلال لتسهيلات في اطار التفاهمات لغزة

زوج إيفانا ترامب السابق يهاجم إيفانكا ترامب: إنها مقرفة و"حثالة" ونفاية تعبد المال

مسؤول أمريكي رفيع يكشف سبب زيارة أمير قطر إلى واشنطن

مصدر يكشف : قرار بحل اللجان الشعبية بغزة وتشكيل لجان تحضيرية

رئيس جامعة الأقصى يوضح حقيقة ما تم نشره بشأن اقالته من منصبه

التربية والتعليم توضح حقيقة تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "الانجاز"

الأخبار الرئيسية

955561-01-02-750x422

توتر شديد.. اسرائيل ترفض نداءات مصر وتنشر نظام دفاعي حول سد النهضة لحمايته

صحف عبرية في ذكرى عدوان 2014 : الحرب التي لا تنتهي أبدا

تقرير إسرائيلي : الشاباك غير أساليب عمله في غزة

محدث : الاحتلال يعتقل شابا ووالده بزعم تنفيذ عملية دهس بحزما

موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"