اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة يجري اختبارات للأندية خلال أسابيع

غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى "ذوي الإعاقة", إجراء اختبارات للأندية خلال الأسابيع المقبلة, بهدف قياس المستويات العامة للاعبين في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الفلسطيني في اجتماعه الأخير, جاهزيته لإجراء الاختبارات للأندية, تمهيدا لوضع رؤية واضحة تحدد قدرات اللاعبين بشكل عام.

ولم تُنظم مسابقات ألعاب القوى "ذوي الإعاقة" على المستوى المحلي منذ حوالي 5 سنوات, وهو ما يشكل تحدٍ خاص للاتحاد الجديد.

ويضم اتحاد ألعاب القوى كلا من محمد خير الله رئيسا, ومؤمن العزازي نائبا, وموسى قدوم أمينا للسر, ووحيد رباح أمينا للصندوق ومسؤولا للجنة الفنية, وكامل أبو الحسن عضوا للاتحاد ورئيسا للجنة البارالمبية.

وتقسّم مسابقات اتحاد ألعاب القوى "ذوي الإعاقة" إلى رياضات تجري على الميدان مثل دفع الجلة, ورمي الرمح والقرص, والوثب الطويل, أما على المضمار فهي سباقات 100م, و200م, و400م, و800م.

يشار إلى أن الاتحاد أجرى عدة زيارات مؤخرا للأندية المنضمة لجمعيته العمومية وهم السلام, والصداقة, والجزيرة, والبسمة, والمجمع الإسلامي, وجمعية تأهيل دير البلح, والجامعة الإسلامية, والهلال الأحمر.