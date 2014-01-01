  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة يجري اختبارات للأندية خلال أسابيع

الأحد 07 يوليو 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة يجري اختبارات للأندية خلال أسابيع


غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى "ذوي الإعاقة", إجراء اختبارات للأندية خلال الأسابيع المقبلة, بهدف قياس المستويات العامة للاعبين في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الفلسطيني في اجتماعه الأخير, جاهزيته لإجراء الاختبارات للأندية, تمهيدا لوضع رؤية واضحة تحدد قدرات اللاعبين بشكل عام.

ولم تُنظم مسابقات ألعاب القوى "ذوي الإعاقة" على المستوى المحلي منذ حوالي 5 سنوات, وهو ما يشكل تحدٍ خاص للاتحاد الجديد.

ويضم اتحاد ألعاب القوى كلا من محمد خير الله رئيسا, ومؤمن العزازي نائبا, وموسى قدوم أمينا للسر, ووحيد رباح أمينا للصندوق ومسؤولا للجنة الفنية, وكامل أبو الحسن عضوا للاتحاد ورئيسا للجنة البارالمبية.

وتقسّم مسابقات اتحاد ألعاب القوى "ذوي الإعاقة" إلى رياضات تجري على الميدان مثل دفع الجلة, ورمي الرمح والقرص, والوثب الطويل, أما على المضمار فهي سباقات 100م, و200م, و400م, و800م.

يشار إلى أن الاتحاد أجرى عدة زيارات مؤخرا للأندية المنضمة لجمعيته العمومية وهم السلام, والصداقة, والجزيرة, والبسمة, والمجمع الإسلامي, وجمعية تأهيل دير البلح, والجامعة الإسلامية, والهلال الأحمر.

#اتحاد ألعاب القوى

الأكثر قراءة اليوم

القسام يوضح بشأن اسير اسرائيلي محتجز لديها بغزة

قيادي فلسطيني يوضح حقيقة تقديم الاحتلال لتسهيلات في اطار التفاهمات لغزة

زوج إيفانا ترامب السابق يهاجم إيفانكا ترامب: إنها مقرفة و"حثالة" ونفاية تعبد المال

مسؤول أمريكي رفيع يكشف سبب زيارة أمير قطر إلى واشنطن

مصدر يكشف : قرار بحل اللجان الشعبية بغزة وتشكيل لجان تحضيرية

رئيس جامعة الأقصى يوضح حقيقة ما تم نشره بشأن اقالته من منصبه

التربية والتعليم توضح حقيقة تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "الانجاز"

الأخبار الرئيسية

955561-01-02-750x422

توتر شديد.. اسرائيل ترفض نداءات مصر وتنشر نظام دفاعي حول سد النهضة لحمايته

صحف عبرية في ذكرى عدوان 2014 : الحرب التي لا تنتهي أبدا

تقرير إسرائيلي : الشاباك غير أساليب عمله في غزة

محدث : الاحتلال يعتقل شابا ووالده بزعم تنفيذ عملية دهس بحزما

موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"