حملة تضامن واسعة مع خدمات رفح

غزة / سما /

تضامن المئات من أبناء المنظومة الرياضية, مع نادي خدمات رفح, بعدما رفض الاحتلال منح الفريق تصاريح دخول الضفة المحتلة قبل أيام قليلة, لخوض إياب كأس فلسطين.

وكان من المفترض أن يلعب خدمات رفح مع مركز بلاطة الأربعاء الماضي على ملعب نابلس البلدي بالضفة المحتلة, إلا أن الاحتلال أعاق وصول الفريق الغزي للمحافظات الشمالية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاق "ادعم الخدمات", بهدف تسليط الضوء على معاناة الفريق قبل خوضه إياب كأس فلسطين.

يشار إلى أن خدمات رفح تعادل مع مركز بلاطة (1-1) في ذهاب كأس فلسطين, بانتظار معرفة مصير موقعة الإياب