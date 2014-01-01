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الاحتلال يشق طرقا استيطانية في الأغوار الشمالية

الأحد 07 يوليو 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق طرق استيطانية بمنطقة "المرمالة" في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن عددا من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال، بدأت منذ صباح اليوم بشق طرق في منطقة "المرمالة" القريبة من مستوطنة "مسكيوت"، بالأغوار الشمالية، مع تواجد لعدد من المستوطنين في المنطقة.

تتعرض الأغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس، لسياسة تهويد ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المسكان والاستيلاء على الأرض أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل منها.

#الاحتلال

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