ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع نيمار

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني غير متهم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار المرتبط بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف بعد موسمين مخيبين في الدوري الفرنسي.

وحسب نفس المصدر لا يدخل المهاجم البرازيلي في خطط النادي الأبيض ، وتنكر المصادر القريبة من ريال مدريد أن يكون باريس سان جيرمان قد عرض خدمات اللاعب على النادي الملكي لتجنب عودته إلى برشلونة.

ويحاول ريال مدريد أن يبقى بعيداً عن ما يحدث في باريس، ويفضل دائمًا الحفاظ على علاقات جيدة مع باريس سان جيرمان.

في الصيف الماضي ، أصدر النادي الأبيض بيانين رسميين ينفيان أي اهتمام بنيمار، ومبابي الحلم الكبير لرئيس النادي فلورنتينو بيريز. هذا الصيف لا ينوي ريال مدريد تغيير خططه باستثناء تحول غير متوقع للأحداث.

ووفقاً لنفس المصدر دائماً، في ريال مدريد يرون التوقيع مع نيمار صفقة ممتازة للغاية، لكنهم يرون أنهم ليس في حاجة إليه حالياً، بتواجد هازارد، ورودريجو، وفينيسيوس، اللذان قد يكون حجر عقبة في طريق تطورهما، في ظل الأمال المستقبلية الكبيرة المعقودة عليهما.