جريزمان يبلغ أتلتيكو أنه سيدفع الشرط الجزائي في عقده

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان سينهج استراتيجية قانونية من أجل تجنب الانضمام إلى تدريبات أتلتيكو مدريد استعداداً للموسم الجديد بعدما أعلن رحيله في وقت سابق هذا الشهر.

وتأزمت علاقة النجم الفرنسي بأتلتيكو مدريد بعدما أصدر النادي بياناً طعن فيه في احترافية اللاعب وبرشلونة بعد تفاوضهما سراً قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وطالبه بالانضمام إلى التدريبات استعداداً للموسم المقبل.

ويشعر جريزمان بالإهانة أيضاً لمنح الرقم 7 الخاص به للقادم الجديد جووا فيليكس وذلك قبل الإعلان الرسمي عن رحيله.

ولتفادي العودة لتدريبات أتلتيكو، ومنح المزيد من الوقت لبرشلونة لتأمين مبلغ كسر عقده المقدر بـ 120 مليون يورو، اتصل جريزمان بمحامي أتلتيكو مدريد وأبلغهم أنه سيقوم بدفع الشرط الجزائي بنفسه.

خطوة سوف تجنب الفرنسي الدولي دفع أي تعويض على الأضرار بغيابه عن التدريبات، حيث يمنحه القانون الحق في الحصول على بضعة أيام لتأمين الشرط الجزائي في عقده وشراء حريته والتوقيع مع النادي الذي يريده.

وبعد طلب جريزمان الرسمي سيكون أمام برشلونة شهر يوليو بأكمله لدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان دون الخوف من تعرض اللاعب لأي عقوبة مالية من أتلتيكو مدريد.