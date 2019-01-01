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فيديو.. الأرجنتين تقتنص برونزية الكوبا على حساب تشيلي

الأحد 07 يوليو 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الأرجنتين تقتنص برونزية الكوبا على حساب تشيلي


وكالات / سما /

نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على نظيره التشيلي، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت، ضمن المباراة التي جمعتها لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2019.

ونجح ليونيل ميسي، نجم فريق نادي برشلونة، في صناعة هدف التقدم المبكر للأرجنتين، وذلك في الدقيقة الـ12، حينما وضع سيرجيو أجويرو وجهاً لوجه مع حارس تشيلي، ليقوم مهاجم مانشستر سيتي بمراوغته وإسكان الكرة بالشباك.

ولم تتكفِ الأرجنتين بهذا الهدف، بل تمكن باولو ديبالا نجم يوفنتوس الذي شارك بشكل أساسي في هذه المباراة، من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 من صناعة جيوفاني لو سيلسو لتتعقد الأمور أكثر على زملاء أليكسيس سانشيز.

وفي الدقيقة 37، دخل ليونيل ميسي في شتباك حاد مع جاري ميدل لاعب تشيلي، ليقوم حكم المباراة بطردهما بشكل مباشر، وبذلك يكون البولجا قد تلقى أول بطاقة حمراء في مباراة رسمية.

#الأرجنتين #تشيلي

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