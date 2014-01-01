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ميسي: تصريحاتي ضد البرازيل هي سبب طردي

الأحد 07 يوليو 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي: تصريحاتي ضد البرازيل هي سبب طردي


وكالات / سما /

سخّن ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حِباله الصوتية جيداً، ليُطلق تصريحات نارية ضد اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد تشيلي.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية: “كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء لي وللخصم، لكن مهلاً، قد تكون تصريحاتي في المباراة الماضية هي السبب، المهم أن الفريق أنهى البطولة بشكل جيد”.

وتابع قائد التانجو: “دائماً ما أقول الحقيقة(في إشارة لتصريحاته ضد البرازيل)، هذا يتركني هادئاً وراضياً، فإذا كان ما أقوله له تداعيات، فهذا لا يهمني، أنا دائما صادق في كلامي”.

وحول غيابه عن مراسيم حصول المنتخب الأرجنتيني على الميدالية البرونزية، قال ميسي: “غبت عن التتويج بالمركز الثالث لأن ما حدث في هذه البطولة قلة احترام، لا أريد أن أكون جزء اً منه”.

وأضاف: “سأغادر البطولة بهدوء، ورأسي مرفوع وفخور بهذه المجموعة التي قدمت كل شيء، آمل أن يجدوا الاحترام، هم لديهم الكثير ليقدموه.. اليوم سجلنا الأهداف وهذا يجعل الفريق يلعب بشكل مختلف”.

وكان ميسي قد انتقد اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، بعدما تعرض المنتخب الأرجنتيني للظلم التحكيمي في مباراة نصف النهائي ضد البرازيل، إذ يرى البولجا أن منتخب بلاده يستحق ركلتي جزاء.

#ليونيل ميسي #البرازيل

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