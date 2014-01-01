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جامعة فلسطين الأهلية تستضيف عرضا لمجموعة افلام مجتمعية

الأحد 07 يوليو 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استضافت جامعة فلسطين الأهلية عرضاً لمجموعة من الافلام المجتمعية الفلسطينية قدمتها جمعية الشابات المسيحية للتنمية بالتعاون مع جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر والتي تهم المرأة والشباب بحضور الأستاذ بهاء عرمان منسق المشاريع، والأستاذة تغريد داود منسقة الانشطة في جمعية الشابات المسيحية للتنمية ومجموعة من طلبة الجامعة.

ورحب عرمان بالحضور في جامعة فلسطين الأهلية، مؤكداً على أهمية هذه الانشطة في توعية الطلبة في القضايا التي تهم المرأة والشباب.

من جانبها، أكدت تغريد داود على سعادتها بعرض الافلام لطلبة جامعة فلسطين الأهلية واهتمام الجامعة برفع مستوى الوعي لدى طلبتها.

فيما ادار العرض المتطوع في جمعية الشابات المسيحية اسلام النتشة، حيث قدم الفيلم الأول بعنوان "سامية" للكاتبة محاسن ناصر الدين، والذي يتحدث عن الفتاة سامية التي "تشاركنا مسيرتها الشخصية والمهنية في مجال التعليم والحياة والتي عاشت فيها حروب المنطقة وانتفاضتيها، حيث فاوضت المجتمع للدفاع عن حق الفتيات في التعليم وما زالت تدافع عن حق المعلم الفلسطيني في الحياة في القدس والحفاظ على جذورهم فيها".

والفيلم الثاني بعنوان " لو أخذوه" للكاتبة ليالي كيلاني التي تتحدث فيه عن امرأة تدعى "ام ايمن" تعرف المقاومة على انها البقاء في منزلها والمحافظة عليه فهي زرعت في احفادها وابناءها ان ليس لديهم بديل سوى الحفاظ على منزلهم، وايضا يظهر الفيلم كيف تحولت حياة هذه السيدة الى جحيم وارهاب من قبل المستوطنين وكيف تحافظ على منزلها.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش حول الافلام التي عرضت والفائدة المرجوة.

#جامعة فلسطين الأهلية

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