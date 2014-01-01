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حماس: الفعل المقاوم بالقدس رد قوي على محاولات التصفية

الأحد 07 يوليو 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الفعل المقاوم بالقدس رد قوي على محاولات التصفية


غزة / سما /

عقبت حركة حماس، على عملية الدهس بالقدس المحتلة مساء السبت، والتي أسفرت عن إصابة 5 جنود إسرائيليين بالقول:" الفعل المقاوم المتواصل، خاصة في مدينة القدس ، هو السياج الحامي لحقوق شعبنا، وهو الذي سيرسم حدود المدينة، على طريق التحرير الكامل لها".

وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم،:" العملية ضد جنود جيش الاحتلال في القدس المحتلة، هي إستمرار لثورة شعبنا الفلسطيني في القدس.. يقاتل الفلسطيني هناك، لطرد المحتل وليحمي هوية المدينة المقدسة الفلسطينية العربية".

وتابع قاسم في منشور لع عبر الفيسبوك:" هذا الفعل هو الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية، فالحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت".

وأردف: "مرة أخرى تفشل كل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية، فبرغم الاعتقالات اليومية، مئات الحواجز في الضفة، وجدار الفصل العنصري والقتل وهدم المنازل، يتفاجئ الاحتلال بعمل مقاوم جديد".

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