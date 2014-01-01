ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصدر احراق منزل المربية في روضة أطفال في راس العين والتي تم نشر فيديو وهي تستخدم العنف ضد الأطفال، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية انها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 18 عاما متهم بأحراق المنزل، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم الاحد.

ومن أبرز العناوين:

#هآرتس:

- الصياد الغزاوي عبد المعطي الهبيل: لقد اعادت إسرائيل قوارب الصيد لنا قطع خردة- لا تصلح للبحر

- بالقرب من حاجز حزما شمال القدس "حادث سير اسفر عن جرح خمسة جنود إسرائيليين"

- اسم حزب إيهود باراك الجديد: إسرائيل ديمقراطية

# معاريف:

- تم حرق بيت المربية التي اساءت للأطفال في روضة في راس العين

- الشرطة الإسرائيلية: تم توقيف شاب عمره 18 عاما متهم بحرق منزل المربية

- عمير بيرتس في مؤتمر في بيت جن: "سنقوم بإلغاء قانون الجنسية العنصري"

- ستعلن ايران عن تخصيب اليورانيوم.. وماكرون يحذر: "ستكون هناك عواقب لإلغاء الاتفاق"

- شكوك بحادث دهس بالقرب من حاجز حزما يسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين

- إدلشتاين يهاجم باراك: "الديمقراطية تبدأ في الحزب"

#إسرائيل اليوم:

- الغضب لدى أولياء أمور الأطفال في الحضانة وصل الى درجة حرق منزل المربية التي اساءت الى الأطفال

- الجيش الإسرائيلي يحقق في حادث بالقرب من حزما واصابة خمسة جنود إسرائيليين

- ماكرون يحذر روحاني من الغاء الاتفاق النووي

- مسؤول: حزب إيهود باراك الجديد: "إسرائيل الديمقراطية"

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، احياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الفتى أبو خضير، واصابة ضابط و3 جنود اسرائيليين في عملية دهس قرب حزما.

كما أبرزت الصحف: تزايد بيع المواطنين للمصوغات الذهبية بسبب الأزمة المالية. وتأكيدات فلسطينية أردنية ان لا بديل عن حل الدولتين وقضية اللاجئين تحل وفق مبادرة السلام العربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

#"القدس":

- ملاحقة سيارة فلسطينية واطلاق النار على مركبة بزعم محاولة دهس شرطي اسرائيلي

- مستوطنون يعتدون على منازل مواطنين وطفل في الخليل

- اصابة 4 جنود اسرائيليين دهسا قرب حزما

- عريقات والصفدي: المشاريع ليست بديلا عن الحقوق

- اقامة حفل تأبين لشهيد الفجر محمد حسين ابو خضير

#"الحياة الجديدة":

-القدس تحيي الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الفتى محمد أبو خضير

- اشتية يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

-عريقات والصفدي يؤكدان وحدة الموقف الفلسطيني والأردني لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين

- 6 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ادرايا

- ارتفاع في بيع المواطنين للمصوغات الذهبية بسبب الأزمة المالية

- الاحتلال يغلق حاجز جبع ومدخل حزما بدعوى وقوع عملية دهس

#"الأيام":

- اصابة ضابط و3 جنود اسرائيليين في عملية دهس قرب حزما وانسحاب المنفذ وملاحقة مركبة بزعم محاولة تنفيذ عملية قرب قلقيلية

- فلسطين والأردن: لا بديل عن حل الدولتين وقضية اللاجئين تحل وفق مبادرة السلام العربية

- العراق يؤكد: لا تطبيع مع اسرائيل وسنواصل دعم الفلسطينيين

- القدس: احياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الفتى أبو خضير

- الخليل: مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل ويرشقون منازل المواطنين بالحجارة

- اشتية يبدأ زيارة رسمية للأردن

- ترحيب عربي ودولي بالاتفاق في السودان وقادة الاحتجاجات يلغون الدعوة للعصيان

- تزايد بيع المواطنين للمصوغات الذهبية بسبب الأزمة المالية