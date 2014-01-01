  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سفير بريطانيا لدى واشنطن يتوقع نهاية مخزية لترامب

الأحد 07 يوليو 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير بريطانيا لدى واشنطن يتوقع نهاية مخزية لترامب


واشنطن / وكالات /

وصف السفير البريطاني لدى واشنطن سير كيم داروتش في برقيات سرية بعثها لحكومته الرئيس دونالد ترامب بعديم الكفاءة والأهلية وتوقع نهاية "مخزية" لولايته، مرجحا إعادة انتخابه رغم ذلك.

ووفقا للبرقيات التي تمّ تسريبها بطريقة غير معروفة، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لـ"سي إن إن"، وصف السفير الرئيس ترامب بأنه "عديم الكفاءة" و"غير مؤهل" لافتا إلى صراعات داخل واشنطن تشبه "القتال بالسكاكين"، وتحدث عن نهاية "مخزية" لفترته الرئاسية.

وعن التوتر مع إيران، تساءل السفير البريطاني بنوع من الريبة في برقية بتاريخ 22 يونيو الماضي، عن مزاعم ترامب بالتراجع في آخر دقيقة عن توجيه ضربة انتقامية لطهران بعد إسقاطها طائرة أمريكية دون طيار بسبب إخباره في آخر لحظة بأن الضربات الجوية قد تؤدي إلى مقتل 150 إيرانيا.

ولفت داروتش في إحدى برقياته إلى الخارجية البريطانية، إلى أنه ورغم أن ترامب لا يمكنه تحمل فقدان المزيد من الدعم، إلا أن هناك "طريقا موثوقا" لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2020.

المصدر: "سي إن إن" بالعربية

الأكثر قراءة اليوم

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

زوج إيفانا ترامب السابق يهاجم إيفانكا ترامب: إنها مقرفة و"حثالة" ونفاية تعبد المال

مصدر يكشف : قرار بحل اللجان الشعبية بغزة وتشكيل لجان تحضيرية

مسؤول أمريكي رفيع يكشف سبب زيارة أمير قطر إلى واشنطن

رئيس جامعة الأقصى يوضح حقيقة ما تم نشره بشأن اقالته من منصبه

التربية والتعليم توضح حقيقة تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "الانجاز"

اشتية: سنذهب لانتخابات عامة إذا لم نتوصل لتفاهم مع حماس

الأخبار الرئيسية

صحف عبرية في ذكرى عدوان 2014 : الحرب التي لا تنتهي أبدا

تقرير إسرائيلي : الشاباك غير أساليب عمله في غزة

محدث : الاحتلال يعتقل شابا ووالده بزعم تنفيذ عملية دهس بحزما

موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"

غزة

قيادي فلسطيني يوضح حقيقة تقديم الاحتلال لتسهيلات وخطوات عملية في اطار التفاهمات لغزة