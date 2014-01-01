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وسم "اهتف ضد اسرائيل" يتصدر قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"

الأحد 07 يوليو 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسم "اهتف ضد اسرائيل" يتصدر قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"


القدس المحتلة / سما /

 تصدّر هاشتاغ (وسم) "الدقيقه 73 اهتف ضد اسرائيل "، قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر" بمصر، ردا على حديث السفارة الإسرائيلية بتواجد مشجعين إسرائيليين بالمدرجات المصرية.

وفي 30 حزيران الماضي، قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2019".

وأضافت: زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية.

وقوبلت هذه التصريحات الإسرائيلية بردود فعل واسعة من قبل نشطاء مصريين، وكان من ضمنها اقتراح فكرة الهتاف ضد "اسرائيل" بالمدرجات، في الدقيقة 73، في إشارة لحرب "أكتوبر" عام 1973.

وحوّل مغردون ذلك الاقتراح لهاشتاغ، وتكررت عشرات التغريدات التي ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

هذا ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإسرائيلي بشأن التعليقات وردود الفعل عليها.

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