إصلاحي فتح ينظم مهرجاناً في الذكرى 25 عاماً لعودة الرئيس الراحل ياسر عرفات لغزة

غزة / سما/

نظم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، يوم السبت، مهرجاناً جماهيرياً في مخيم جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا المهرجان إحياء لذكرى مرور 25 عاماً على عودة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن.

وشارك الآلاف من قيادات وكوادر وأبناء حركة فتح بساحة غزة، ونواب وممثلون عن فصائل منظمة التحرير والعمل الوطني والإسلامي وحشود من مختلف فئات ومكونات الشعب الفلسطيني من كل محافظات قطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات الوفاء لروح الشهيد أبو عمار، وروح الشهيد القائد جمال أبو الجديان، والشهيد رائد أبو حسين، وللأفكار الإصلاحية والوطنية التي يقدمها تيار الإصلاح الديمقراطي في الحركة، حاملين صور الشهيد ياسر عرفات، وشهداء النضال الوطني في كل مراحله، وصور القائد محمد دحلان.

وفي كلمة حركة فتح قال جمال أبو حبل، نائب معتمد حركة فتح بساحة غزة:" أرحب بكم في يوم من أيام العز التي شهدت عودة مؤسس الثورة الفلسطينية، وصانع حلمه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس"

وأضاف أبو حبل "نقول لكم اليوم كما قال ياسر عرفات دوما، أن ثورتكم صخرة سوف تتحطم عليها كل المؤامرات، والمخططات الساعية لتصفية القضية الفلسطينية”.

وفي ختام كلمته قدم أبو حبل للجماهير المشاركة تحية الأخ القائد محمد دحلان، قائد التيار الإصلاحي في حركة فتح لهم جميعا وأنه الأخ محمد دحلان على تماس مع أدق تفاصيل شعبنا اليومية وأنه وإخوانه في القيادة لن يتراجع عن تقديم كل سبل الصمود والثبات لأبناء شعبنا العظيم في كل قضاياه العادلة .