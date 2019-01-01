نتنياهو يبحث عن سفير لإسرائيل في الأمم المتحدة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن شخص مقرّبة منه، لتعيينه سفيرًا لإسرائيل في الأمم المتحدة بدل السفير الحالي داني دانون.

وبحسب القناة، فإن أمام نتنياهو 3-4 خيارات، أحدها وزير العلوم أوفير أكونيس.

وأشارت إلى أن نتنياهو كان عرض المنصب على وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان والذي طلب مهلة لدراسة ذلك، لكنّ نتنياهو يرى أنه تأخّر في قراره وأن عليه البحث عن شخصية أخرى.

وقال مصدر سياسي للقناة العبرية، إن نتنياهو يزداد برودة تجاه أردان بشأن تعيينه سفيرًا بعد تأخير قراره.