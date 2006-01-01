  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام يوضح بشأن اسير اسرائيلي محتجز لديها بغزة

السبت 06 يوليو 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يوضح بشأن اسير اسرائيلي محتجز لديها بغزة


غزة / سما /

نفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في تصريح خاص لقناة "RT" تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح، بشأن الأسير الإسرائيلي "أبرهام منغستو" المحتجز في قطاع غزة.

وقال مصدر في الكتائب: لم تطالب الحكومة الإسرائيلية عبر أي من الوسطاء بفتح قضية المفقود أبراهام منغستو مع قضية أسرى العدو منذ اختفائه، ولم يتم إدراجه ضمن ملف المفاوضات نهائياً.

وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في يوليو 2015 نبأ اختفاء "منغستو"، من ذوي الأصول الإثيوبية، داخل قطاع غزة في شهر سبتمبر عام 2014.

فيما تؤكد كتائب القسام وجود أسرى إسرائيليين في قبضتها من بينهم الجندي من قوات النخبة الإسرائيلية، أورون شاؤول، الذي وقع في كمين أعدته عناصرها خلال الحرب على غزة في صيف 2014، والملازم الأول هدار غولدن، بالإضافة إلى آخرين.

وتصر حركة "حماس" على أن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل الأسرى، لن تتم إلا بعد الإفراج عمن أطلق سراحهم سابقاً ضمن صفقة شاليط، بعد إعادة اعتقالهم.

وقد أعادت إسرائيل اعتقال عدد ممن أفرج عنهم ضمن الصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير فلسطيني محكوم عليهم بعقوبات مشددة مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسر عند حدود قطاع غزة صيف 2006، وبقي محتجزاً لدى حماس لمدة خمس سنوات.

الأكثر قراءة اليوم

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

الضابط الذي قتل الأثيوبي أشرف على قتل فلسطيني بدم بارد في يافا

مصدر يكشف : قرار بحل اللجان الشعبية بغزة وتشكيل لجان تحضيرية

زوج إيفانا ترامب السابق يهاجم إيفانكا ترامب: إنها مقرفة و"حثالة" ونفاية تعبد المال

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"

غزة

قيادي فلسطيني يوضح حقيقة تقديم الاحتلال لتسهيلات وخطوات عملية في اطار التفاهمات لغزة

مجدلاني

كاشفا عن تطورات اموال المقاصة.. مجدلاني: مقبلون على متغيرات ومرحلة نتنياهو بحالة تراجع وانحدار

اشتية: سنذهب لانتخابات عامة إذا لم نتوصل لتفاهم مع حماس

القوى تدعو لتصعيد ميداني على نقاط التماس في رام الله والبيرة