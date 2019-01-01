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موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"

السبت 06 يوليو 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"


غزة / سما /

أشار موقع والا العبري، اليوم السبت، الى مرور 5 سنوات على عملية الجرف الصامد بين اسرائيل وغزة، موضحا أن مؤسسة الجيش تصر على إلغاء مصطلح "الجناح العسكري" وإطلاق وصف "جيش حماس".

وووفقا للموقع العبري، فإن حماس نجحت في استعادة قوتها من الأيام التي سبقت العملية، ولكن في نفس الوقت شددت على أن حماس غير قادرة على تهريب الأسلحة بكميات كبيرة وبالتالي اضطرت لتطوير وتصنيع الصواريخ ذاتيا.

وأضاف: "بدون أي شك تستعد حماس للحرب على المستويات الإستراتيجية والنظامية والتكتيكية".

وتبع:  "وتحقيقا لهذه الغاية تقوم بتدريب 6 ألوية عادية ووحدات النخبة للعمليات البرية والتحت أرضية والبحرية، وتعد الكثير من أنواع الأسلحة مثل الطائرات بدون طيار والقناصة والسفن وبشكل أساسي يخططون ويعدون البنى التحتية للقتال على الرغم من أنهم يفضلون البقاء في الوضع الحالي:.

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