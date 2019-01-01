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مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل وسط مدينة الخليل

السبت 06 يوليو 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل وسط مدينة الخليل


الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على الطفل منتصر رائد ابو ارميلة التميمي في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين هاجموا الطفل التميمي (10 سنوات) اثناء عبوره شارع السهلة قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط المدينة، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض نقل على اثرها على الفور لتلقي العلاج في مشفى الخليل الحكومي.

وقال والد الطفل: "عقب عودتي من اسواق الخليل الى متجري الذي ابيع فيه الفخار في البلدة القديمة وسط المدينة، ارسلت طفلي منتصر كي يوصل بعض مشترياتي الى منزلنا الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة، واثناء سيره في حي السهلة قرب الحرم الابراهيمي اعتدى عليه مستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال الذين يتمركزون في المكان ولم يحركوا ساكنا لتخليص طفلي من بين يدي المستوطنين الذين اصابوه بجروح ورضوض وكسروا هاتفه النقال.

وتابع التميمي، "تمكن عدد من اهالي المنطقة والزوار الذين تواجدوا في حي السهلة اثناء اعتداء المستوطنين على طفلي منتصر من تخليصه من بين ايديهم وعلى الفور نقلناه للمشفى".

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