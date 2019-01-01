"الهلال الاحمر" يقر رزمة من التوصيات في ختام مؤتمره العام الثاني عشر

البيرة /سما/

اختتمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، فعاليات مؤتمرها العام الثاني عشر، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، الذي استمر على مدار يومين في مقرها العام بمدينة البيرة.

كما أقر المؤتمرون رزمة من التوصيات المتعلقة بالخدمات الإنسانية، وأخرى ذات صلة بتنمية الموارد، وبناء شراكات دولية ومحلية استراتيجية لتعزيز برامج الجمعية الانسانية والصحية، وتعزيز المشاركة الشبابية في فعاليات الجمعية وتدخلاتها المختلفة.

وانتخب المؤتمرون في المؤتمر الذي عقد تحت شعار "مع الإنسانية....وللحلم بقية"، بحضور حشد من الشخصيات الوطنية والأجنبية، وممثلي فروعها، وشعبها في الوطن والشتات، ومن مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، انتخبوا أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة عشر، وأعضاء المجلس الإداري العام المكون من السبعة عشر عضوا.

واعاد المكتب التنفيذي انتخاب يونس الخطيب رئيساً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وانتخب خالد جودة نائباً لرئيس الجمعية، وسميح أبو عيشة أمين سر الجمعية، ومحمد رزق مفوض مالي للجمعية.

وأشاد رئيس الجمعية يونس الخطيب، في كلمته أمام المؤتمر بما قام به المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيرا الى أن الدورة القادمة هي انطلاق لمرحلة جديدة" للتطوير نحو التغيير"، لتكون قادرة على الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأبناء شعبنا في الوطن والشتات بما يضمن تعزيز صمود المجتمعات لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها أبناء شعبنا في مجتمعاتهم المحلية.

وقال :"إن مسؤوليات كبيرة تقع على كاهل الجمعية، خاصة مع وجود الاحتلال الذي يعتبر هو الكارثة الأولى في فلسطين، ولذلك نركز في الاستراتيجية على تعزيز قدرات الجمعية لتواجه تداعيات ممارسات هذا الاحتلال و الوضع السياسي المستجد خلال الأربع سنوات القادمة".

يذكر أن المؤتمر تضمن جلسات نقاش في مواضيع مختلفة ذات أهمية للجمعية وعملها الإنساني منها السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في فلسطين وحماية الطواقم الطبية من منظور القانون الدولي الإنساني ، وتدخلات الجمعية الخاصة بالمهجرين "اللاجئين"، وعرض لاستراتيجية الجمعية المقبلة خلال الأعوام 2019-2023، وغيرها من الجلسات.