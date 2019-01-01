انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة السواحل التونسية

تونس /سما/

أعلن الهلال الأحمر التونسي، يوم السبت، انتشال 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك بعد أيام على غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجراً.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي في مدنين، المنجي سليم، لـ"فرانس برس"، "انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة صباح السبت قبالة السواحل الجنوبية ويرجح أنهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام وعلى متنه أكثر من ثمانين مهاجرا".

وأكد سليم انتشال ثلاث جثث نقلت لميناء بن قردان (جنوب) في حين نقلت تسع جثث لميناء جزيرة جربة. وبين الـ12 جثة، امرأتان والبقية رجال تتراوح أعمارهم بين الـ20 والثلاثين عاما، وفقا لسليم.

وعثرت قوات الحرس الوطني، أمس الجمعة، على جثة امرأة قذفتها أمواج البحر إلى اليابسة في منطقة جرجيس.

وأعلن مسؤول في منظمة الهجرة الدولية الخميس أن أكثر من ثمانين مهاجرا باتوا في عداد المفقودين بعد إبحارهم من ليبيا الاثنين، وغرق القارب الذي يقلهم.