  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجتماع فلسطيني في لبنان بحضور حماس وفتح

السبت 06 يوليو 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع فلسطيني في لبنان بحضور حماس وفتح


بيروت /سما/

عقدت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت، اجتماعاً هاماً بحضور كلٌ من فتح وحماس والجهاد الإسلامي وقادة الفصائل في لبنان.

وقد تم عقد الاجتماع بحضور الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وقد حضر عن حركة فتح (عباس زكي، روحي فتوح) وعن حركة حماس (حسام بدران وعلي بركة وأحمد عبدالهادي) فيما حضر عن حركة الجهاد الإسلامي (داود شهاب، واحسان عطايا وأبو وسام منور).

وكان ممثل حركة "حماس" في لبنان، د. أحمد عبد الهادي استقبل، اليوم في مكتب الحركة ببيروت، مسؤول الإعلام في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، داوود شهاب، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، بحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة "حماس" بلبنان، مشهور عبد الحليم.

وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً صفقة القرن، والوضع في قطاع غزة، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث جدد الجانبان رفضهما لصفقة القرن الأمريكية وما يندرج تحتها، مؤكدين أنه بالوحدة والمقاومة نستطيع إفشال كل المشاريع والمؤامرات.

الأكثر قراءة اليوم

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

الهيئة الوطنية تدعو الرئيس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير

الضابط الذي قتل الأثيوبي أشرف على قتل فلسطيني بدم بارد في يافا

مصدر يكشف : قرار بحل اللجان الشعبية بغزة وتشكيل لجان تحضيرية

ليبرمان: حماس أثبتت أنّ الطريق المثلى للتعامل مع إسرائيل هي القوّة

الأخبار الرئيسية

اشتية: سنذهب لانتخابات عامة إذا لم نتوصل لتفاهم مع حماس

القوى تدعو لتصعيد ميداني على نقاط التماس في رام الله والبيرة

الأحمد

الأحمد: حماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام ويكشف سبب عدم إرسال الوفد المصري لغزة

9201719113959692

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

الرجوب- ارشيف

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه