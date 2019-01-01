اجتماع فلسطيني في لبنان بحضور حماس وفتح

بيروت /سما/

عقدت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت، اجتماعاً هاماً بحضور كلٌ من فتح وحماس والجهاد الإسلامي وقادة الفصائل في لبنان.

وقد تم عقد الاجتماع بحضور الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وقد حضر عن حركة فتح (عباس زكي، روحي فتوح) وعن حركة حماس (حسام بدران وعلي بركة وأحمد عبدالهادي) فيما حضر عن حركة الجهاد الإسلامي (داود شهاب، واحسان عطايا وأبو وسام منور).

وكان ممثل حركة "حماس" في لبنان، د. أحمد عبد الهادي استقبل، اليوم في مكتب الحركة ببيروت، مسؤول الإعلام في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، داوود شهاب، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، بحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة "حماس" بلبنان، مشهور عبد الحليم.

وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً صفقة القرن، والوضع في قطاع غزة، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث جدد الجانبان رفضهما لصفقة القرن الأمريكية وما يندرج تحتها، مؤكدين أنه بالوحدة والمقاومة نستطيع إفشال كل المشاريع والمؤامرات.