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"الداخلية" تنشر بياناً تحذيرياً لكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بغزة

السبت 06 يوليو 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية" تنشر بياناً تحذيرياً لكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بغزة


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، بياناً صحفياً حول مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على العديد من الصفحات الوهمية الممولة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن مواقع التواصل الاجتماعي بصفحاتها الوهمية والمُمولة، تدّعي إتاحة فرص عمل للشباب في غزة وتطلب منهم إرسال بيانات ومعلومات شخصية.

وحذرت الوزارة كافة المواطنين من التعاطي مع أيّ من تلك الصفحات أو تزويدها بأية بيانات شخصية، حيث تقف خلف تلك الصفحات أجهزة استخباراتية تابعة للاحتلال، ويتم استغلال البيانات والمعلومات المُرسلة في عمليات إسقاط المواطنين وتجنيد العملاء.

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