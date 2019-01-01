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اشتية يلتقي فعاليات مخيم قلنديا وشبيبة جامعة القدس المفتوحة

السبت 06 يوليو 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي فعاليات مخيم قلنديا وشبيبة جامعة القدس المفتوحة


رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من فعاليات مخيم قلنديا، ووفدا من الشبيبة الطلابية لفروع جامعة القدس المفتوحة في الضفة الغربية كل على حدة.

واطلع اشتية من فعاليات مخيم قلنديا على أهم احتياجات المخيم، خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم، مشيرا الى متابعة كافة الأمور مع الجهات ذات الاختصاص.

كما استقبل رئيس الوزراء وفدا من الشبيبة الطلابية لفروع جامعة القدس المفتوحة في الضفة الغربية.

ووضع رئيس الوزراء فعاليات المخيم ووفد الشبيبة في صورة آخر التطورات، لا سيما الحرب السياسية والمالية التي تشنها إدارة ترامب وإسرائيل على ابناء شعبنا، خاصة في القدس، مؤكدا في هذا السياق حتمية فشل كافة المؤامرات المحاكة ضد شعبنا وقيادته.

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