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إقالة حاكم البنك المركزي في تركيا

السبت 06 يوليو 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقالة حاكم البنك المركزي في تركيا


انقرة /سما/

 أقيل حاكم البنك المركزي في تركيا وتم تعيين نائبه في منصبه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر السبت.

وينص المرسوم على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال محافظا للبنك بدلا من مراد تشيتن كايا الذي كان قد عين في نيسان/ابريل 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.

وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد.

وحدد البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسية حاليا ب24 بالمئة.

ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15.72 بالمئة بالوتيرة السنوية في حزيران/يونيو، بعد 18,71 بالمئة في أيار/مايو.

وقال البنك المركزي التركي أن حاكمه الجديد سيعقد مؤتمرا صحافيا في الأيام المقبلة.

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