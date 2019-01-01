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بيروت: الاحمد يلتقي القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي

السبت 06 يوليو 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: الاحمد يلتقي القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي


بيروت /سما/

 التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم السبت، القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، وزير الاعلام اللبناني السابق غازي العريضي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وامين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بحث الاوضاع في فلسطين، واستمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، بحق ابناء شعبنا، ومقدساته الاسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وتم التأكيد  خلال اللقاء على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، ولكل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، بهدف تصفيتها خدمة للمشروع الاسرائيلي.

واكد المجتمعون رفضهم للابتزاز الاميركي من خلال الحلول الاقتصادية التي تطرحها الادارة الاميركية، مشددين على ان الاساس في حل الصراع هو انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وفق القرار الاممي 194

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