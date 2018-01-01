6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إداريا في سجن النقب الصحراوي، وسجن "عوفر" جنوب غرب رام الله.

وقالت الهيئة: ان إدارة سجن النقب قامت أمس بنقل الأسرى المضربين الى زنازين العزل وهم كل من الأسير نضال ابو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية.

ولفتت الهيئة أن المعتقلين المضربين هم: الأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، والمضرب عن الطعام منذ (21) يوماً، وهو معتقل منذ 30 يناير/ كانون الثاني 2019، ومتزوج وله ثمانية من ابناء وهو أسير سابق مجموع سنوات أسره أكثر من خمس سنوات، نفذ سابقاً عدة إضرابات كان منها إضرابان ضد الاعتقال الإداري، وآخر إسنادي.

اضافة الى الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، والمضرب عن الطعام منذ (21) يوماً، ومعتقل منذ 12 سبتمبر/ أيلول 2018، ليصبح مجموع اعتقالاته 22 شهراً بين أحكام واعتقال إداري، كما انه شارك في إضراب الكرامة عام 2017، ويقبع في عزل سجن "عوفر".

والأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، والمضرب منذ (14) يوماً، وهو أسير سابق مجموع سنوات اعتقاله (15) عاماً، ومتزوج وله أربعة من الأبناء، وهو معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019.

كما شرع 3 أسرى منذ الأول من يوليو/ تموز 2019، بإضرابهم عن الطعام، وهم: الأسير محمد أبو عكر (24 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، والمعتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والأسير مصطفى الحسنات (21) عاماً من مخيم الدهيشة، اُعتقل سابقاً ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله الأخير كان في تاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018 حيث صدر بحقه ثلاث أوامر اعتقال إداري حتى الآن، علماً أنه تعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما زال يعاني من آثارها، ويخوض معهم الإضراب الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، وأسير سابق اعتقل ثلاث مرات، علماً أنه يعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، وأُصيب سابقا بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علماً أن آخر تاريخ اعتقال له كان في العاشر من يونيو/ حزيران 2018.