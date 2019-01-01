القوى تدعو لتصعيد ميداني على نقاط التماس في رام الله والبيرة

رام الله /سما/

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة الى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما لتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال في المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية في الريسان وبعلين ونعلين وكافة القرى والبلدات والطرق الالتفافية تاكيدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال المشروعة وفق القانون الدولي.

وطالبت القوى المواطنين المشاركة في الاعتصام والوقفة امام مقر الامم المتحدة بالماصيون الثلاثاء 9/7 الساعة الثانية عشرة ظهرا في ذكرى فتوى لاهاي وتاكيدا على اهمية انهاء الاحتلال عن ارضنا بكل اشكاله، واهمية محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا بما فيها الاستيطان الاستعماري .

وفي مايلي نص البيان كاملا:

نداء نداء نداء

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

نداء الوحدة والاصرار

جماهير شعبنا العظيم ابناء وبنات رام الله والبيرة والعزة والاصرار .... يا شباب الفعل الشعبي ويا جنود فلسطين الاوفياء الماضون على طريق الشهداء والاسرى والجرحى حتى النصر والحرية وكنس الاحتلال عن ارضنا يا من حافظتم وتحافظون على الثوابت الوطنية رفضا لصفقة القرن الاميركية ويا من افشلتم ورشة البحرين الهادفة للالتفاف على حقوق شعبنا عبر تسويق سراب التنمية الاقتصادية وبرهنتم للعالم ان الاجماع الوطني في رفض هذه الافكار هو الذي يوحد الجميع ويقطع الطريق على كل المحاولات الرامية لتصفية القضية الوطنية واستمرار اكفاح الوطني حتى احقاق حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

ان القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة وهي تحي الصمود الاسطوري لشعبنا في مواجهة المخططات الصهيواميريكية تاكيدا على ان طريق السلام يبدا بانهاء الاحتلال ورفضا لكل المشاريع المشبوهة تدعو الى ما يلي : -

- المشاركة في الاعتصام والوقفة امام الامم المتحدة الماصيون الثلاثاء 9/7 الساعة الثانية عشرة ظهرا في ذكرى فتوى لاهاي وتاكيدا على اهمية انهاء الاحتلال عن ارضنا بكل اشكاله، واهمية محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا بما فيها الاستيطان الاستعماري .

- اعتبار يوم الجمعة يوم لتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال في المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية في الريسان وبعلين ونعلين وكافة القرى والبلدات والطرق الالتفافية تاكيدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال المشروعة وفق القانون الدولي.

- التاكيد على اهمية توسيع الانشطة والفعاليات المساندة للاسرى في سجون الاحتلال وخصوصا الاسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري بحقهم، والدعوة لاوسع حملات الضغط الشعبي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وخصوصا المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية التي يجب عليها تحمل مسؤوليتها تجاه قضية الاسرى.

- التاكيد على رص الصفوف والتوحد وبذل الجهود من اجل انهاء الانقسام الكارثي فورا لمواجهة التحديات بخطاب سياسي موحد يصون مقدرات شعبنا ويحمي تضحياته وصولا لتحقيق اهدافه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.