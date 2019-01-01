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يعلون: نتنياهو يتصرف على طريقة أردوغان

السبت 06 يوليو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون: نتنياهو يتصرف على طريقة أردوغان


القدس المحتلة / سما /

 وصف موشيه يعلون أحد قادة حزب أزرق- أبيض، المنافس الأول لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، تصرفات الأخير بأنها تشبه تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام وسائل الإعلام.

واتهم يعلون في تصريحات له خلال ثقافي في مستوطنة "موديعين"، اليوم السبت، نتنياهو بإطلاق خطابات تحض على الكراهية والتحريض ضد نظام حكم القانون الإسرائيلي وضد كل من يعارضه.

وقال "إن نتنياهو مشغولا بنفسه، بينما الناس يموتون من التلوث في حيفا، والاثيوبيون محبطون وغاضبون، ولا توجد لديه خطط طويلة الأجل من أجلا البلاد، هو فقط يعتني بنفسه وليس بالمواطنين".

وأشار إلى أن ائتلاف أزرق- أبيض سيحاول أن يكون أكبر حزب للحصول على تفويض من الرئيس رؤوفين ريفلين ليقود الحكومة، وهذا ما يتم التركيز عليه حاليا.

وقال "نأمل تتوحد الأطراف وأن لا تهدر الأصوات .. نحن بحاجة لمزيد من الوحدة، ولكن نتنياهو يحرض وهناك خيبة أمل".

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