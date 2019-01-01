رجل أعمال مقدسي يشتري قطعة أرض في الخان الاحمر

القدس المحتلة / سما /

قام رجل الأعمال الحاج خضر المسلماني "رئيس مجلس إدارة شركة مسلماني جروب" كُبرى الشركات في مجال استيراد وبيع الأجهزة الكهربائية و الأدوات المنزلية في الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية من شراء 18 دونماً من الأراضي المصنفة تجارياً في منطقة الخان الأحمر "ميشور أدوميم" من دائرة الأراضي الإسرائيلية، وذلك بعد مزاد نافس فيه الحاج خضر المسلماني مجموعة من رجال أعمال إسرائيليين وحصل في النهاية على حقوق شراء قطعة الأرض المذكورة.

وأكد المسلماني أن مشاركته بالمزاد وقرار شراء قطعة الأرض المذكورة يأتي بهدف إنشاء مجمع تجاري بمساحة ستبلغ 23,000 متر مربع، وأكد أن هذه الخطوة جاءت في ظل تقلص عدد الأراضي المصنفة تجارياً في منطقة الخان الأحمر "ميشور ادوميم" إذ أن القطعة التي تمكن من شرائها هي آخر قطعة مصنفة "تجارياً" في تلك المنطقة.