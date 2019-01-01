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الاردن يحجب لعبة ببجي"PUBG"

السبت 06 يوليو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يحجب لعبة ببجي"PUBG"


عمان /سما/

أكد مصدر مسؤول لـ"صحيفة الدستور الاردنية" ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالاردن هي من حجب لعبة ببجي "PUBG"، وذلك لاثارها السلبية على مستخدميها، ما يعني ان قرار حجبها رسمي.

وكانت هذه اللعبة قد تعطلت قبل فترة دون أن يعرف مستخدموها فيما اذا كان توقفا مؤقتا أم هو مجرد تعطل، ذلك ان مشتركين في هذه اللعبة واجهوا مشاكل في الدخول اليها، ولا تزال هذه المشكلات قائمة.

يشار الى ان هذه اللعبة شاعت بشكل كبير في المملكة وبلغت حد الادمان عليها لدى الكثيرين، بالمقابل كانت هناك تحذيرات من مؤسسات رسمية لموظفيها بعدم الاشتراك فيها، وبلغ حد التأثر في هذه اللعبة الى اصدار فتوى دينية تحرمها.

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