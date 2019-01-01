الكشف عن الدولة التي تعطل الـ "GPS" بالطائرات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تواجه رحلات الطيران الإسرائيلي مشاكل كبيرة إثر خلل وتعطل في منظومة تحديد الموقع "GPS" العالمي منذ قرابة شهر.

وكانت مصادر إسرائيلية سابقة رجحت أن تكون روسيا هي السبب وراء أعطال المنظومة والتشويش عليها.

وكما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي، كشف أحد العلماء الأمريكيين سبب تعطل نظام "جي بي إس" في إسرائيل.

وأوضح أن العالم الأمريكي تود هامفريس، أستاذ جامعة تكساس، استعان بأجهزة محطة الفضاء الدولية أثناء بحثه عن مصدر الإشارات التشويشية التي تعطل نظام "جي بي إس" في إسرائيل.

وحسب ما أفادت إحدى الجرائد الإلكترونية الروسية أن العالم الأمريكي وجد أن الإشارات التي تعطل نظام "GPS"تنطلق من "قاعدة حميميم الروسية".