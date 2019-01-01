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مصر تستبعد نجاح اتفاق التهدئة بدون المصالحة الفلسطينية

السبت 06 يوليو 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستبعد نجاح اتفاق التهدئة بدون المصالحة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر مطلعة في قطاع غزة إن مصر تعتقد بأن أي اتفاق للتهدئة بدون إتمام المصالحة الفلسطينية لن يكتب له النجاح، وهو ما دفعهم لإعادة ملف المصالحة ليتصدر سلم الأولويات، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب القناة، أوضحت المصادر لصحيفة "الحدث" الفلسطينية أن المصريين باتوا على قناعة أن اتفاق التهدئة مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن اتفاق فلسطيني - فلسطيني بين حماس وفتح بخصوص إدارة قطاع غزة.

وأشارت الى أن الوفد المصري لم يشارك في مفاوضات الاتفاق الأخير غير المباشر بين حماس وإسرائيل والذي بموجبه تم ادخال الوقود القطري إلى القطاع وأعلنت حماس عن وقف إطلاق البالونات الحارقة.

وأكدت المصادر أن موعد زيارة الوفد الأمني المصري لغزة لم يحدد بعد، مضيفةً أنه من غير المستبعد أن تتجه الأمور للتصعيد في حال لم يكن هناك جديد في مسألة تطبيق التفاهمات.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نشرت يوم أمس ان أعضاء الوفد الأمني المصري يتواجدون في إسرائيل، ولكنهم يؤجلون زيارتهم لغزة للمرة الرابعة.

ورجح مصدر في حركة حماس في حديث للصحيفة، أن يكون السبب الخلافات مع فتح بشأن المصالحة، مشدداَ على أن التفاهمات مع إسرائيل لا تزال مستمرة وتسير على نحو جيد نسبياً رغم التهديدات المتبادلة.

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