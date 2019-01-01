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مسؤولون أمريكيون يطلبون 12.6 مليار دولار من إل تشابو

السبت 06 يوليو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أمريكيون يطلبون 12.6 مليار دولار من إل تشابو


وكالات / سما /

قال ممثلو الادعاء الاتحادي في أمريكا يوم الجمعة إنهم يسعون للحصول على 12,6 مليار دولار من أصول قطب المخدرات المكسيكي خواكين “ال تشابو” جوزمان.

وأوضح ممثلو الادعاء أن المبلغ الضخم بمثابة تقدير “متحفظ” للمبالغ التي جمعها جوزمان من الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك في شباط/ فبراير جوزمان (62 عاما) بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة لعقود من الزمن.

وقال ممثلو الادعاء إن جوزمان مسؤول عن بيع أكثر من 500 ألف كيلوغرام من الكوكايين في الولايات المتحدة، تقدر قيمتها بـ11,8 مليار دولار، فضلا عن مئات الملايين من بيع الماريغوانا والهيروين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من استعادة هذه الأموال من جوزمان.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن جيفري ليشتمان محامي جوزمان قوله في المحكمة يوم الجمعة “هذه ممارسة نظرية بدرجة كبيرة نظرا لأن الحكومة لم تحدد مطلقا مكان وجود بنس واحد من الـ12,6 مليار في صورة أرباح جمعها السيد جوزمان”.

وقد رفض قاض في نيويورك الأسبوع الماضي طلبا من فريق الدفاع عن جوزمان بمحاكمة جديدة.

وكان القاضي بريان كوجان قد رفض يوم الأربعاء الماضي طلبا من محاميي جوزمان بإجراء تحقيق في سوء سلوك من أحد أعضاء هيئة المحلفين وإمكانية إعادة المحاكمة.

وقال فريق الدفاع عن جوزمان إن موكلهم لم يحصل على محاكمة عادلة، وأشاروا إلى مقابلة مع أحد أعضاء هيئة المحلفين، قال فيها إن المحلفين وأخرين كانوا يتابعون بشكل روتيني التغريدات على موقع تويتر أثناء نظر القضية وأصبحوا على علم بالتقارير الإخبارية وهو ما يتناقض مع أوامر القاضي.

#إل تشابو

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