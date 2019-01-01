مدرب منتخب مصر : صلاح يكافح من أجل الكرة الذهبية

وكالات / سما /

تحدث المدرب المكسيكي خافير أجيري المدير المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن النجم المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول الإنجليزي والنجاحات التي يحققها والأحلام التي يسعى لها داخل وخارج مصر.

وانهال أجيري بالمديح على المصري محمد صلاح، مشيراً أنه لاعب من ظراز فريد للغاية ويمتلك شخصية احترافية وتنافسية غير عادية تقوده دائماً للأفضل.

وكشف المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر في تصريحات له قبل مباراة الفراعنة الحاسمة ضد جنوب أفريقيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أن صلاح يكافح بقوة من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وصرح خافيير أجيري قائلاً:” هو شخص رائع، أراه يعمل بقوة كل يوم داخل وخارج الملعب لا يبخل، هو يكافح من أجل الفوز بالكرة الذهبية”.

وتابع أجيري تصريحاته قائلاً:” نعم الكرة الذهبية ولم لا؟ لقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وإذا نجح أن يقود مصر للفوز ببطولة أفريقيا، فلن يستطيع أحد بالوقوف أمامه”.