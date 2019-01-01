ليفاندوفسكي يوافق على تجديد عقده مع بايرن ميونخ

وكالات / سما /

وافق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي على تجديد عقده مع بايرن ميونخ الألماني لمدة أربع سنوات حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية بعد ظهر اليوم السبت.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” الألمانية أن المهاجم البولندي على وشك التجديد مع بايرن ميونخ ، على الرغم من ارتباطه المتواصل بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في مناسبات عديدة.

وأشارت هذه المصادر أن بطل الدوري الألماني نجح بالتوصل إلى اتفاق مع مهاجم بوروسيا دورتموند السابق ، حيث سيوقع خلال الأيام القادمة على عقد جديد حتى عام 2023.

وأفادت هذه المعلومات أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ سيتم خلال بداية الأسبوع المقبل عندما يعود اللاعب من عطلته للبدء باستعدادات الموسم الجديد.

وسجل اللاعب البالغ من العمر ثلاثين عاماً ما مجموعه 191 هدفاً في 242 مباراة مع بايرن ميونخ ، وهو يعتبر واحد من أنجح اللاعبين على الصعيد التهديفي في دوري الدرجة الأولى الألماني.