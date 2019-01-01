حواتمة يحذر من مساعي الإدارة الأمريكية الهادفة لجعل "صفقة ترامب" جسراً لتطبيع العلاقات بشكل رسمي

رام الله / سما /

قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، إن "ورشة البحرين الاقتصادية"، فشلت فشلاً ذريعاً نتيجة الموقف الفلسطيني الموحد والمدعوم بموقف وتحركات الشعوب العربية التي خرجت لتعلن رفضها لصفقة ترامب – نتنياهو، ولتعيد التأكيد على اولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها.

جاء ذلك خلال رسالة بعث بها حواتمة، الى إلمؤتمر القومي العربي في دورته الثلاثين المنعقد في بيروت، بحضور عدد كبير من الشخصيات العربية وتليت من قبل رئاسة المؤتمر.

وأضاف حواتمة: إن "المشروع الإسرائيلي الأمريكي وان كان يستهدف الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وتصفية قضيته الوطنية، إلا أن الشعوب العربية ليست بمنأى عن هذا الاستهداف، وبالتالي فإن إسقاط اي حلقة من حلقات المشروع الأمريكي يشكل انجازاً كبيراً على طريق اسقاط جميع حلقات صفقة ترامب – نتنياهو في شقيه الفلسطيني، والعربي.

وتابع: "نخاطبكم قادة وممثلو الاحزاب والتيارات السياسية والشعبية والثقافية العربية، في خضم المعركة الوطنية الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني على امتداد اماكن تواجده ضد المشروع الأمريكي الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بجميع عناوينها، لكن شعبنا الذي توحد مؤخراً في موقفه من ورشة البحرين التي تعتبر جزءاً رئيساً من صفقة ترامب – نتنياهو، لديه من الخبرات النضالية ما يجعله قادراً على التعامل مع تداعيات هذا المشروع، وافشاله خاصة حين تتوافر مقومات الصمود، والمواجهة على المستويين الفلسطيني والعربي.

وأردف: "إذ نقدر مواقف الدول والشعوب العربية التي اعلنت رفضها المشاركة في ورشة البحرين التصفوية"، محذراً من مساعي الإدارة الامريكية الهادفة الى جعل المواقف الرسمية العربية من صفقة ترامب جسرا لتطبيع العلاقات بشكل رسمي بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما يشكل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتناقضاً مع مواقف الشعوب العربية التي ما زالت ترى في القضية الفلسطينية قضيتها المركزية الأولى، وإن الكيان الإسرائيلي هو عدوها الاول وأولويتها كانت وما زالت دعم الشعب الفلسطيني؛ من أجل انتزاع حقه في طرد الاحتلال من فوق ارضه وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

ودعا حواتمة، إلى تفعيل حركة الشارع العربي سواء على مستوى الأحزاب أو غيرها من التيارات الشعبية، التي عبرت بمواقفها وتحركاتها الشعبية ان قضية فلسطين ما زالت تحتل حيزاً هاماً ورئيسياً، من اهتمامات شعوبنا العربية، وإن المطلوب اليوم هو الضغط أكثر على النظام الرسمي ليكون أكثر اقتراباً من نبض الشارع العربي، المتفاعل ايجابا مع القضية الفلسطينية والرافض لمشاريع التصفية الأمريكية، وأيضاً لجميع اشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

وتعهد لشعوبنا العربية ولجميع أحرار العالم بان الشعب الفلسطيني بمقاومته ووحدته الوطنية القادمة، سيسقط صفقة القرن وكل ما يتفرع عنها من مشاريع سياسية لا نعترف بأي من نتائجها، التي ستبقى حبراً على ورق كغيرها من المشاريع السياسية التي سقطت تحت اقدام الشعب الفلسطيني ومناضليه، والحقوق الفلسطينية لها شعب يحميها ولن يجدوا طفلاً فلسطينياً، يفرط بعنوان واحد من عناوين قضيتنا.