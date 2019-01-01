بلدية جباليا: قسم الصرف الصحي يمدد 890 متر شبكات جديدة لمنازل المواطنين

جباليا / سما /

عالجت فرق قسم الصرف الصحي في بلدية جباليا النزلة 3800 مشكلة طفح صرف صحي خلال النصف الأول من عام 2019، حيث يتلقى القسم بلاغات المواطنين خلال فترتي الصباح والمساء.

وأفاد رئيس قسم الصرف الصحي م. محمد أبو ريالة أن طواقمه نفذت خلال الشهور الست الماضية 360 عملية تنظيف وتعزيل للمضخات ومصارف الأمطار وخطوط ومناهل الصرف الصحي، كما نفذت أعمال صيانة لـ 320 منهل، و92 عملية صيانة لشبكات الصرف الصحي.

وأوضح أبو ريالة أن طواقم القسم مددت شبكات صرف صحي جديدة لمنازل المواطنين بما مجموع أطوالها 890 متر، وبأقطار مختلفة.

وبين أبو ريالة أن فرق الصرف الصحي ركبت خلال النصف الأول من العام الحالي7 مصافي مياه أمطار، و 122 غطاء منهل، وغطاء مصرف مياه أمطار.

ونوه بأن قسم الصرف الصحي قد أوجد حلا لمشكلة الصرف الصحي في شارع الرشيد، كما أجرى عملية صيانة لخط الضغط لمضخة الهوابر بالاضافة الى المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين.