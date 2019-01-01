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الشرطة: 61 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 144 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 06 يوليو 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل أكثر من 61 ألف مواطن وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 144 مطلوبا جنائيا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (29575) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (32092) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (144) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف التقرير أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ(16) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (18) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#الشرطة

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