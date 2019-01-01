إيران: الدبلوماسيون الاربعة المختطفون بلبنان تعتقلهم "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين في لبنان معتقلون في سجون الكيان الإسرائيلي منذ عقود.

وكتب عبد اللهيان في الذكرى السنوية الـ37 لفقدانهم "أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وهم محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم الذين تم اعتقالهم صيف 1982، ما زالوا رهن الاعتقال لدى الكيان الصهيوني".

يذكر أنه في 4 يوليو 1982 اختطف هؤلاء على حاجز البربارة عند مدخل بيروت الذي كان معلما أساسيًا من معالم الحرب الأهلية اللبنانية.

وتؤكد إيران أن دبلوماسييها الأربعة الذين اختطفتهم مليشيات مسيحية، لا يزالون على قيد الحياة رغم تأكيد مسؤول في "القوات اللبنانية" أنهم قتلوا على أيدي عناصر قواته.