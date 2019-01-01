  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على مقدسية ونجلها ويمدد اعتقال زوجها ونجلها ثانيا

السبت 06 يوليو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي على سيدة مقدسية ونجلها، لمدة 5 أيام، بعد اعتقالها مساء أمس من منزلها في بلدة سلوان، وخروجها بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن الاحتلال اعتقل أمس، أحمد الزغل وزوجته حياة ونجليهما إبراهيم وحسين، من منزلهم في الحارة الوسطى/بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، وأفرج عن الزوجة ونجلهما حسين، فيما مدّد اعتقال الزوج ونجلهما إبراهيم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال فرضت على الزوجة ونجلها حسين الحبس المنزل لمدة 5 أيام وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.

وأوضح المركز، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ابراهيم الزغل في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، لاعتقال نجله الفتى إبراهيم، ولعدم تواجده في المنزل اعتقلت القوات الوالد واحتجزته عند "دوار رأس العمود" داخل مركبة الشرطة، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه كبّلت مخابرات الاحتلال الفتى واعتدت عليه.

كما اعتدت قوات الاحتلال خلال ذلك على والد الفتى الزغل وشقيقه حسين وعلى الشبان المتواجدين بالمنطقة، بالضرب والدفع والقنابل الصوتية لإبعادهم عن المكان.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

علماء يقولون إنهم اكتشفوا "أصل" الفلسطينيين القدماء!

يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

الهيئة الوطنية تدعو الرئيس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير

بالصور.. 40 اصابة بينها خطيرة في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الأحمد

الأحمد: حماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام ويكشف سبب عدم إرسال الوفد المصري لغزة

9201719113959692

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

الرجوب- ارشيف

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

جنود

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

ائرة

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة