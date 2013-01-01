  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع في بيع المواطنين للمصوغات الذهبية بسبب الازمة المالية

السبت 06 يوليو 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في بيع المواطنين للمصوغات الذهبية بسبب الازمة المالية


رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، ان كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة انخفضت خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم والتي بلغت 789 كغم تقريبا.

وبينت المديرية في تقريرها الشهري ان ايراداتها جراء عمليات الدمغ والتي بلغت نحو مليون و42 الف شيقل تقريبا انخفضت عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 1% .

وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة يعقوب شاهين ان ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية (الكسر) في ظل الازمة المالية الراهنة ويتضح ذلك من السعر العالمي للاونصة الذي يتراوح بين 15الى 25 دولار للاونصة او يلامس السعر العالمي لافتاً الى انه في السنوات الماضية كان السعر العالمي للاونصة من 50- 70 دولار.

وقال شاهين ان الكميات المباعة تغطي جزء كبير من السوق المحلي، الذي لم نلاحظة منذ عام 2013 مشيرا الى ان مديرية المعادن الثمينة قامت ب27 جولة تفتيشية شملت 129 محل ومصنع.

الأكثر قراءة اليوم

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة

صحفي اسرائيلي يكشف أهم بنود التفاهمات مع غزة

علماء يقولون إنهم اكتشفوا "أصل" الفلسطينيين القدماء!

يهود "الفلاشا" يهتفون في إسرائيل: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"

ما وراء جلسة الكابنيت في فرقة غزة ؟

الهيئة الوطنية تدعو الرئيس لزيارة غزة وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير

بالصور.. 40 اصابة بينها خطيرة في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الأحمد

الأحمد: حماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام ويكشف سبب عدم إرسال الوفد المصري لغزة

9201719113959692

أكاديمي سعودي : اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين مقيمين بالمملكة

الرجوب- ارشيف

"والّا" العبري : الرجوب الأوفر حظاً لخلافة عبّاس ودحلان سيدعمه

جنود

يجيد اللغة العربية .. لواء "كافير" الإسرائيلي : هذه مهماته وهذه علاقته بغزة

ائرة

خبيران عسكريان مصريان يوضحان حقيقة قصف اسرائيل لشاحنات أسلحة بسيناء قبل وصولها لغزة