ارتفاع في بيع المواطنين للمصوغات الذهبية بسبب الازمة المالية

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، ان كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة انخفضت خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم والتي بلغت 789 كغم تقريبا.

وبينت المديرية في تقريرها الشهري ان ايراداتها جراء عمليات الدمغ والتي بلغت نحو مليون و42 الف شيقل تقريبا انخفضت عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 1% .

وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة يعقوب شاهين ان ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية (الكسر) في ظل الازمة المالية الراهنة ويتضح ذلك من السعر العالمي للاونصة الذي يتراوح بين 15الى 25 دولار للاونصة او يلامس السعر العالمي لافتاً الى انه في السنوات الماضية كان السعر العالمي للاونصة من 50- 70 دولار.

وقال شاهين ان الكميات المباعة تغطي جزء كبير من السوق المحلي، الذي لم نلاحظة منذ عام 2013 مشيرا الى ان مديرية المعادن الثمينة قامت ب27 جولة تفتيشية شملت 129 محل ومصنع.