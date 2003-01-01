اختلاف مواعيد النوم يؤدي إلى البدانة والسكري وضغط الدم

وكالات / سما /

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على القدر نفسه من النوم، أو يذهبون إلى الفراش في التوقيت نفسه كل ليلة؛ ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري.

وترتبط قلة النوم منذ فترة طويلة بمجموعة واسعة من مشاكل التمثيل الغذائي، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكري.

وقال تيان يي هوانغ -الذي شارك في الدراسة، وهو من مستشفى بريغهام في كلية هارفارد للطب في بوسطن- إن جانبا كبيرا من هذا البحث ركز على تأثير متوسط ساعات النوم التي يحصل عليها الناس، وليس على التغيير في نظام النوم من يوم إلى آخر.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "في هذه الدراسة أظهرنا أن الاختلافات الكبيرة في مواعيد النوم من ليلة لأخرى (سواء في المدة أو التوقيت) ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائي، خاصة تشوهات التمثيل الغذائي المتعددة في نفس الوقت".

وتابع "الأهم أن هذه النتائج لا تتعلق بمدة أو جودة النوم؛ أي أن المزيد من مواعيد النوم غير المنتظمة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي بغض النظر عن فترة النوم القصيرة أو الطويلة، أو نوعية النوم الجيدة أو الرديئة".

وقال هوانغ في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا يمكن تعويض التأثير السلبي لفترة النوم القصيرة في بعض الليالي عن طريق زيادة ساعات النوم في ليال أخرى.

أجهزة تسجيل

وقال الباحثون في دورية "ديابيتس كير" إنهم تابعوا 2003 مرضى لمدة أسبوع باستخدام أجهزة تسجل دورات النوم والاستيقاظ.

وفي المتوسط، يحصل هؤلاء الأشخاص على نحو 7.15 ساعات من النوم كل ليلة، ويذهبون للنوم في نحو الساعة 11:40 مساء. وكان ما يقرب من ثلثي المشاركين لديهم أكثر من ساعة واحدة من التباين في مدة النوم، و45% منهم لديهم أكثر من ساعة واحدة من الاختلافات في وقت الذهاب إلى الفراش.

وعانى 707 من المشاركين أو 35% مما تسمى متلازمة التمثيل الغذائي، وهي عبارة عن أنواع متعددة من التشوهات الأيضية التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الخصر وارتفاع الكوليسترول أو مستويات الدهون الثلاثية.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم أقل من ساعة واحدة من التباين في مدة النوم، فإن الأشخاص الذين تتفاوت مدة نومهم بين ستين وتسعين دقيقة كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% لمتلازمة التمثيل الغذائي. وارتفعت المخاطر إلى 41% لدى الأشخاص الذين تختلف مدة نومهم بين 90 و120 دقيقة، وقفزت إلى 57% مع زيادة التباين إلى ساعتين.

وللحصول على قسط مثالي من النوم وتجنب الاستيقاظ في الليل واضطرابات النوم؛ توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدخول الفراش في موعد ثابت والنوم في غرفة مظلمة خالية من أي أجهزة إلكترونية، وتجنب تناول وجبات الطعام الكبيرة والكافيين والكحول قبل موعد النوم.