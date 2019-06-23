(6) أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال

رام الله / سما /

يُواصل عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي السبت، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا للاعتقال الإداري الذي يفرضه الاحتلال على الأسرى بحجّة "ملفات سريّة".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أنّ الأسرى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام هم: أحمد زهران، محمد أبو عكر، مصطفى الحسنات، حذيفة حلبيّة، جعفر عز الدين، إحسان عثمان.

وقال، إنّ الأسرى الذين شرعوا في الإضراب يوم 1/7/2019 هم:

الأسير الرفيق محمد أبو عكر (24) عامًا من مُخيّم الدهيشة في بيت لحم المحتلة، مُعتقل منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

الأسير الرفيق مصطفى الحسنات (21) عامًا من مُخيّم الدهيشة، اعتُقل سابقًا ثلاث مرات بين أحكام واعتقال إداري، واعتقاله الأخير في 5 حزيران/يونيو 2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى اللحظة، وهو مُصاب عدة مرات برصاص الاحتلال.

الأسير الرفيق حذيفة حلبية (28) عامًا من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، اعتُقل سابقًا ثلاث مرات، علمًا بأنه يُعاني من مشاكل صحيّة سابقة وتعرّض أثناء طفولته لحروق بليغة، وأصيب في مرحلة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة لمتابعة صحيّة حثيثة بعد أن شًفي منه، وآخر اعتقاله له كان في 10 حزيران/يونيو 2018.

أمّا الأسرى المُضربين قبل تموز/يوليو

الأسير جعفر عز الدين (48) عامًا من بلدة عرابة في جنين المحتلة، ومُضرب عن الطعام منذ (21) يومًا رفضًا للاعتقال الإداري، وهو مُعتقل بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2019، وحُكم عليه بالسجن الفعلي (5) أشهر وكان من المُقرر الإفراج عنه يوم 16 من تموز/يوليو الجاري، لكنه قبل إنهاء حكمه بأيام تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة (3) أشهر.

الأسير الرفيق أحمد زهران (42) عامًا من بلدة دير أبو مشعل في رام الله المحتلة، شرع بالإضراب منذ (13) يومًا، وهو أسير سابق مجموع سنوات اعتقاله (15) عامًا، ومُعتقل منذ آذار/مارس 2019.

الأسير إحسان عثمان (21) عامًا من بلدة بيت عور التحتا في رام الله المحتلة، مُضرب عن الطعام منذ (20) يومًا، ومُعتقل منذ 12 أيلول/سبتمبر 2018، ليُصبح مجموع اعتقاله (22) شهرًا بين أحكام واعتقال إداري، وشارك في إضراب الكرامة عام 2017.

وكانت قيادة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، قد أعلنت الشروع في برنامج نضالي مُتكامل بعنوان "معركة الوحدة والارادة"، في مُقدمته البدء بإدخال دفعات للإضراب المفتوح من قِبل الأسرى الإداريين بشكلٍ مُتدرج.ََِ

وجاء في بيان فرع السجون، الثلاثاء 2 تموز/يوليو، أنّ ذلك يأتي "مع استمرار وتوسّع نطاق سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، واستمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه العديد من الأسرى الإداريين وفي مُقدمتهم الرفيق أحمد زهران منذ تاريخ 23/6/2019، وفي ظل إمعان إدارة سجون الاحتلال ومخابرات العدو في سياسة القمع والتنكيل ضد الأسرى الإداريين المُضربين منهم على وجه الخصوص".