"باب حطة" تتوج بكأس دوري الحارات المقدسية ضمن مشروع شبابك يا قدس

القدس المحتلة / سما /

اختتم دوري الحارات المقدسية مساء الاربعاء بمشاركة الاربع حارات المقدسية التاريخية وهي: حارة باب حطة وحارة السعدية وحارة الواد وحارة النصارى والدوري من تنفيذ جمعية برج اللقلق والاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع ، ويأتي ضمن الاسبوع الاولمبي الوطني.

وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الاول - حارة باب حطة ، المركز الثاني - حارة الواد ، المركز الثالث : حارة السعدية ، فيما حل رابعا فريق حارة النصارى.

و شكر المنسق علاء جمجوم جميع المشاركين في البطولة موجها الشكر للجنة الاولمبية الفلسطينية، كما تم تكريم اللاعب المحترف ابن القدس وابن نادي هلال القدس اللاعب الموهوب عدي الدباغ .

يذكر ان هذه النسخة من الدوري نظمت ضمن الاسبوع الأولمبي الفلسطيني وبالشراكة مع اتحاد الرياضة للجميع الفلسطيني واللجنة الاولمبية الفلسطينية.