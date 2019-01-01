الصباحين على ردار 3 أندية غزية

غزة / سما /

دخل نادي خدمات رفح في مفاوضات جادة مع المهاجم يسار الصباحين بعد رحيله عن شباب رفح، إلى جانب رغبة اتحاد الشجاعية في استعادة نجمه السابق للعب في صفوف المنطار.

ويتطلع خدمات رفح لإقناع الصباحين للعب في صفوف الأخضر الرفحي خاصة وأنه سيكون بحاجة لتعزيز صفوفه بمهاجم ذات مستوى عالي خاصة وأن بدر موسى مهاجم الفريق يترقب إصدار تصريح دخوله للضفة الغربية للعب مع شباب الخليل.

وكان الصباحين حصل على كتاب الاستغناء من ناديه شباب رفح نظيره دفع مبلغ 12.000 دولار أمريكي.

بدوره يأمل الشجاعية في إقناع الصباحين بالعودة للفريق بعدما سبق له اللعب معه في موسمين، شهد إحداهما تألق لافت للصباحين بعدما توج بلقب هداف الدوري الممتاز ومساهمته بحصد الفريق لثلاثية تاريخية "الدوري والكأس وكأس السوبر".

ولا يقتصر الأمر على خدمات رفح والشجاعية حيث أبدى شباب جباليا رغبة مبدئية في ضمه، حيث يفاضل اللاعب بين العروض المقدمة من الأندية لاختيار وجهته القادمة.