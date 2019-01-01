رؤساء بلديات الوسطى يدرسون إنشاء مسلخ مركزي بالمحافظة

الوسطى / سما /

عقد مركز معا ورشة عمل لرؤساء بلديات المحافظة الوسطى لقطاع غزة، لبحث مشروع إنشاء مسلخ مركزي في بلدية دير البلح.

وتأتي ورشة عمل ضمن مشروع تطوير شراكة بين القطاع العام والخاص في إنشاء وإدارة مسلخ مركزي نموذجي حسب الأنظمة والقوانين بحضور رؤساء بلديات المحافظة الوسطى وذلك في بلدية دير البلح بالتعاون مع مركز معاً التنموي.

وتم مناقشة الخدمات التي تتوقع البلدية تقديمها من خلال المسلخ المركزي وعدد الذبائح التي يمكن أن تكون في اليوم، والمساحة المتوقع إنشاء المسلخ عليها والسياسات التي لا بد أن تتبعها البلدية لدعم وتحفيز عمل المسلخ المركزي.

وأجمع المشاركون على ضرورة إيجاد مسلخ مركزي يخدم المنطقة الوسطى وفق الأنظمة والقوانين بما يخدم المصلحة العامة.