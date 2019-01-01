انطلاق أسبوع فلسطين الثقافي "جذور وهوية" ببرلين

برلين / سما /

تحت رعاية سفيرة دولة فلسطين في ألمانيا د. خلود دعيبس وبحضور د. نبيل شعث رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير افتتحت فعاليات أسبوع فلسطين الثقافي جذور وهوية في العاصمة الألمانية برلين بتنظيم كل من جمعية الكرامة ومنتدى القدس الثقافي .

ويشمل الاسبوع على العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والندوات والأمسيات الشعرية لنخبة من الكتاب والروائين والشعراء ويرافقه معرض كتاب .

وفي كلمتها الافتتاحية رحبت السفيرة د. خلود دعيبس بالحضور من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والضيوف والمشاركين بالحدث، كما أكدت على أهمية مثل هذه النشاطات لما لها دور بارز وأساسي في المحافظة على الثقافة والتراث و الهوية الفلسطينية ، ودعت الى التمسك بها وتوريثها من جيل الى جيل لخلق وعي وطني متكامل لديهم ، وأضافت السفيرة دعيبس أن إيصال الأدب والفكر الفلسطيني إلى أبنائنا في المهجر يعزز دورهم في دعم القضية الفلسطينية على المدى البعيد ويسهم بالمحافطة على جذورنا واصالتنا الفلسطينية ليكونوا عناصر فاعلة لخدمة الوطن في دول الاغتراب .

من جهته قال د. نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية يترتب على الجالية الفلسطينية في ألمانيا ان تكون قوية ومتماسكة وموحدة وتعمل بكل طاقاتها للحصول على دعم الجاليات العربية الأخرى والأجنبية للمساهمة في دعم الرواية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطني في الساحات الدولية خاصة بألمانيا، وأكد د. شعث أنه يشعر بالأمل برغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينة من ضغوط أمريكية وغيرها مشددا ان شعبنا وقيادتنا لن ترضخ وستحافظ على الثوابت وعلى رأسها حق العودة ، مؤكدا على رفض القيادة التام لصفقة القرن ووورشة البحرين بشكل قاطع وان تهديدات ترامب وكل هذه الامور لن تثنينا عن النضال لنيل الحرية والاستقلال والتحرر.

بدوره أشاد السيد محمد الطيراوي رئيس جمعية الكرامة في برلين بالحضور الكبير والنوعي من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية بالفعالية وقدم لهم الشكر مضيفا أن هذا الاقبال يدل على التشبث بالجذور والتمسك بالثقافة وان الجمهور تواق لمثل هذة الأنشطة ،ووضح السيد محمد الطيراوي أن هدفنا من اطلاق أسبوع الثقافة الفلسطيني جذور وهوية هو تعزيز الروح الوطنية والانتماء للقضية لدى أبنائنا بطريقة تمتاز بعمق ووعي، وكذلك الارتقاء بخطابنا على المستوى الثقافي الألماني وتأسيس لنهج جديد في الحوار والتعاطي مع الجالية الفلسطينية والعربية والمجتمع الالماني وعكس صورة مشرقة عن مورثنا الاجتماعي والثقافي الفلسطيني. واشار الى ان العمل جاري للتحضير لفعاليات قادمة بعد النجاح الملفت لأسبوع الثقافة الفلسطيني.

من جهتها شددت السيدة كيرتس مسؤولة مكتب الاندماج ببرلين على ضرورة أن يندمج العرب في ألمانيا بطريقة أيجابية ليكونوا أفراد فاعلين في المجتمع الألماني، وأكدت على أنها تسعى لتقديم الخدمة والمساعدة للمؤسسات العربية لكي تساهم في هذا المجال، واشارت الى دعمها للمشاريع التي تخدم العمل الثقافي والتربوي والعلمي في برلين.

فيما وضح النائب عبد الكريم عراقي من مدينة نينبورغ أن الاندماج في المجتمع هو المشاركه الفعليه وعدم التخلي عن الهوية والجذور. وان يترجم فعليا على ارض الواقع باحترام القانون والعادات والتقاليد وان يكون الاندماج متبادل من الجهتين وليس فقط من جهة واحدة. وشدد عراقي على قضية التعلم الأكاديمي والجامعي الذي يساهم بشكل كبير في اندماج وانخراط الشباب العرب في المؤسسات الحكوميه والأحزاب السياسيه ليكونوا سفراء لقضيتهم ووطنهم.

وبين السيد علي هليل رئيس منتدى القدس الثقافي أن أسبوع الثقافة الفلسطيني يأتي من ضمن النشاطات التي نسعى عبرها لبناء جسور التواصل ما بين أبناء الشعب الفلسطني في الوطن والشتات، من خلال استضافة نخبة من الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين من كل الاقطار. وأشار الى ان الفكرة تهدف لترسيخ الهوية الفلسطينية لدى الأجيال المتعاقبة في ألمانيا، ونوه هليل لوجود معرض للكتاب الفلسطيني والعربي يفتح أبوابه على مدار أيام الفعالية و يحوي آلاف العناوين والمضامين ذات الاهمية البالغة على الصعيد الوطني والتربوي والفكري لكوكبة من اهم الكتاب العرب والعالميين. كما شكر السيد علي هليل باسم جمعية الكرامة ومنتدى القدس الثقافي السفيرة خلود دعيبس ودائرة شؤون المغتربين لدعمهم وحرصهم على انجاح هذه الفعاليات.

وذكرت ربا هلال ان هدف منتدى القدس الثقافي جمعية الكرامة بهذه الفعالية ان نحافظ على الجذور والهوية الفلسطينية وايضا الاندماج والتفاعل في المجتمع الالماني وايصال صوت قضيتنا العادلة من خلال خطاب العلم والثقافة ، مع مراعات عدم الانصهار عن اصولنا بل نكون فاعلين بالمجتمع ونسعى للعمل المشترك مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأشارت ربا الى استمرار الفعاليات التي تتضمن أمسية شعرية للشاعرة زهيرة الصباغ وندوة للكاتب صالح أبو لبن غدا وكذلك ندوة للكاتب أحمد الباش يوم الاحد وحفل الختام.