"هواوي" تفتتح أكبر متاجرها الرائدة في مدريد

وكالات / سما /

افتتحت شركة "هواوي"، عملاقة التكنولوجيا الصينية، امس الجمعة، في مدريد أكبر متاجرها الرائدة خارج الصين.

وصرح رئيس مجموعة أعمال المستهلكين لمنطقة غرب أوروبا في الشركة، والتر جي، لوكالة أنباء "شينخوا" بأن المتجر المكون من طابقين والممتد على مساحة 1100 متر مربع يقع في وسط مدينة مدريد، حيث يمكن للعملاء تجربة أحدث تكنولوجيات هواوي، من بينها تطبيقات الجيل الخامس "5 جي" والذكاء الاصطناعي، والتمتع بالمنتجات التي أطلقتها مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وكذلك أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وحضر أكثر من ألف شخص إلى المتجر الرئيسي الجديد في يوم الافتتاح.

وفي 15 يونيو، طرحت شركة "فودافون" في إسبانيا، بالتعاون مع هواوي، أول خدمات تجارية لشبكة الـ"5 جي" للهاتف المحمول في إسبانيا، مما جعلها واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تمتلك شبكة هاتف محمول فائقة السرعة بأوروبا.

في 30 مايو، ،أطلق شركة "إي إي"، لتشغيل شبكات الهاتف المحمول، أول خدمة لشبكة الـ "5 جي" في بريطانيا، وذلك باستخدام معدات هواوي.

وتعد هواوي الشركة الرائدة في العالم في مجال شبكات الـ5 جي. وذكرت الشركة الصينية أنها فازت بالفعل بـ50 عقدا لشبكات الـ5 جي على مستوى العالم.